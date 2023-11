Cuadrado, ritorno a Torino con l’Inter. I tifosi della Juve lo fischiano

Non giocava dal mese di ottobre. Un problema che si è ripresentato due volte e lo aveva costretto ad un secondo stop dall'inizio della stagione. Cuadrado , dopo aver lavorato per risolvere un'infiammazione al tendine d'Achille sinistro, è tornato a disposizione proprio qualche giorno prima della partita contro la Juventus.

Un ritorno a Torino da avversario per lui che con la maglia bianconera ha giocato dal 2015 al 2023, collezionando oltre duecento presenze. E ovviamente il passaggio all'Inter, la rivale delle rivali, non è piaciuto ai tifosi juventini che lo aspettavano al varco. Quando è entrato, al settantesimo del secondo tempo, lo hanno fischiato e gli hanno dedicato un coro insultante. Fischi erano arrivati già durante il riscaldamento e oltre al momento dell'ingresso in campo, il popolo bianconero ha fischiato il colombiano anche quando ha toccato palla. Fischi anche quando è stato ammonito, pochi minuti dopo essere entrato in campo.