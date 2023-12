CdS – Inter, Cuadrado non ancora al meglio: ecco come verrà impiegato

Tra le buone notizie dell'ultimo periodo dal fronte infortunati in casa Inter c'è il rientro in gruppo di Juan Cuadrado: l'esterno colombiano ha già disputato degli spezzoni di gare contro Juventus, Benfica e Napoli, ma non è ancora al top della condizione.

Il Corriere dello Sport spiega quella che sarà la sua gestione nei prossimi impegni: "A proposito del colombiano, non è ancora al meglio, ha autonomia limitata e servirà certamente anche con Real Sociedad e Lazio. Con tre gare così intense nello spazio di una settimana sarà fondamentale non sollecitarlo troppo, in modo da averlo fresco e in grado di fare la differenza negli scorci in cui verrà impiegato: esattamente come è accaduto sia a Torino contro la Juventus sia a Napoli, dove ha servito l'assist per il 3-0 a Thuram".