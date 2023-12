Inter-Udinese, il dubbio da sciogliere è a destra: due opzioni. E Bastoni…

Giocherà da centrale ovviamente Acerbi ed è da valutare Bastoni come braccetto di sinistra. Il difensore però è al rientro da un infortunio e dovrebbe partire dalla panchina. Potrebbe esserci quindi Dimarco in quel ruolo o Carlos Augusto. Le alternative a destra sono due: Darmian alto e Bisseck basso o Darmian centrale di destra e Cuadrado dal primo minuto ma il giocatore colombiano non ha mai giocato da titolare e non ha i novanta minuti nelle gambe.