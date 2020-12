Cucchi: “CL Inter? Uscita strana, ora non è la favorita per lo scudetto. Il litigio Conte-Sky…”

Riccardo Cucchi, giornalista e storico telecronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”, è intervenuto a SportLabLive, format web di Sport-Lab.it, parlando anche dell’eliminazione dell’Inter:

“Devo dire che mi dispiace molto. Le squadre italiane hanno fatto bene in Europa, manca solo l’Inter. Il momento complessivo del calcio italiano è molto positivo, mi auguro che anche l’Inter possa rifarsi. Penso sia strano che l’Inter, finalista l’anno scorso in Europa League, sia uscita in questo modo. Ha un organico di tutto valore, ma ha un problema tattico. Antonio Conte dà molta fisicità ai suoi giocatori, perdendo la qualità che nel calcio è rispettabile. Nel calcio, senza qualità, è difficile compiere un percorso. Manca la personalità, troppo monotona e ripetitiva”.

Tra l’altro Antonio Conte non è uscito bene dall’intervista realizzata dai colleghi di Sky

“Sono consapevole della difficoltà di interviste dopo gare deludenti. Conte non aveva smaltito la delusione, i colleghi sono stati garbati. L’allenatore deve sapere che non deve sottrarsi alle domande, senza perdere garbo ed eleganza. Non si manca di rispetto al giornalista, bensì allo spettatore. La domanda migliore del giornalista all’allenatore è quella che farebbe il telespettatore. Se azzecchi la domanda azzecchi l’intervista. Gli allenatori rivestono un ruolo fondamentale nel rapporto tra spettatore e calcio. L’allenatore non può sottrarsi alla domanda, perché la prima offesa non è al giornalista, bensì allo spettatore. Conte è stato ineducato nei confronti di chi vedeva”.

L’Inter ora, senza coppe, è la favorita principale per lo scudetto

“Non sono d’accordo. Continuo a considerare la Juventus la favorita. Per organico ha qualcosa in più rispetto alle altre. L’Inter è la prima avversaria, la Juventus è la più forte. Deve fare i conti con cambiamenti importanti, ma per me è la principale favorita per lo scudetto”.

