La Juve è la favorita per la vittoria finale dello scudetto, ma sarà comunque un finale di campionato interessante. È il pensiero del giornalista Riccardo Cucchi: “L’ Inter è a -6 a 5 giornate dal termine e prima di Juventus-Lazio. La Juve continua, per me, ad essere l’ assoluta favorita. Ma non si può negare che il finale di campionato sia davvero interessante”.

(cittaceleste.it)