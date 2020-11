Cucchi, applausi per l’Italia di Mancini: “Davvero bravi”. Tra i migliori c’è il ‘solito’ nerazzurro

Riccardo Cucchi ha elogiato il lavoro di Roberto Mancini con la Nazionale. Passi in avanti nello spettacolo, qualità individuali funzionali al gioco. Tra i migliori c’è sempre un giocatore dell’Inter, che con Antonio Conte è cresciuto tantissimo: “Bravi, davvero bravi. C’è qualità in questa squadra. Insigne, Locatelli, Berardi, Barella per citare alcuni dei migliori contro la Bosnia. Ma soprattutto movimenti senza palla, idee di gioco, voglia di divertirsi. Davvero un buon lavoro quello di Mancini”.