Cucci: “VAR ingiusta: ha riportato al centro del dibattito la Juve come scorretta ma…”

Nel consueto spazio “Post” di domande e risposte sul Corriere dello Sport, il giornalista Italo Cucci ha parlato così di VAR:

“Il primo contestatore della VAR sono io che ho cercato di far ragionare Tavecchio prima che, nel tentativo di salvare il seggiolone, accontentasse i virtuosi seguaci del politicamente corretto che fortissimamente la volevano. Fra questi […] l’Andrea Agnelli al quale avevo dedicato uno scritto lontano precisando che presto si sarebbe detto «la VAR nasce per controllare la Juve» (e si è detto) e più tardi prevedibilmente, visto che nessuno la ferma, «la VAR è nata per aiutare la Juve» (e si dice). La VAR è nata da un disegno politico simile a quello che mette puntualmente in crisi la Giustizia, spesso semplicemente giustizia, ed è già tanto, visto l’impegno profuso per farla diventare Ingiustizia. La VAR infatti è ingiusta. Ha promesso pace, ha riacceso la guerra portando al centro del furioso dibattito la Juventus come Signora Scorretta pronta a fornire alibi a tutti i perdenti nati, illustri o meschini.

COMMISSO

“Diversa e solare la posizione del presidente viola Commisso: lo hanno fregato tre volte, aveva il diritto di replica, e lo ha fatto da imprenditore che protegge la sua impresa, elencando i torti subiti, compresi gli ultimi che – come si dice – hanno fatto traboccare il vaso; mentre in Italia una feroce ansia distruttiva sta facendo sparire una categoria indispensabile al calcio, quella degli arbitri, abbandonati da Nicchi che poi cerca di salvarsi in corner difendendoli dal Feroce Calabrino. Rocco Commisso è criticato anche dalle anime candide che gli contestano il trattamento riservato a Nedved («Io parlo solo con Agnelli») dimenticando che un presidente dell’Inter aveva indirizzato identiche parole al «geometra Giampiero Boniperti»”.