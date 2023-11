Le parole del tecnico: "Sento che la Juventus in questo momento può mettere in difficoltà questa Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Cucciari, allenatore, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di domenica sera: "Sento che la Juventus in questo momento può mettere in difficoltà questa Inter. Ho visto tante cose che mi fanno pensare che ci possa essere il sorpasso".