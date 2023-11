Oltre agli infortunati Bastoni, Cuadrado e Pavard, in casa Inter manca solo un giocatore in vista della Juve: si tratta di Alexis Sanchez

Oltre agli infortunati Bastoni, Cuadrado e Pavard, in casa Inter manca solo un giocatore in vista della Juve. Si tratta di Alexis Sanchez, reduce dagli impegni con il suo Cile. L'attaccante ex Marsiglia tornerà da domani a disposizione di Simone Inzaghi verso il derby d'Italia in programma domenica.