Cucciari: “Lautaro, il calo è fisiologico. L’Inter è una squadra strana perché…”

L'ex allenatore e calciatore ha parlato a TMW Radio del momento di Lautaro Martinez in casa Inter e non soltanto

Alessandro Cucciari, allenatore ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del momento di Lautaro Martinez in casa Inter. “Lautaro e Vlahovic? Lautaro partecipa di più e viene da un Mondiale, quindi magari c'è stanchezza. Mi preoccupa Vlahovic, perché lo vedo veramente nervoso. Il problema non credo sia della manovra, deve avere pazienza e aspettare il momento. E' successo a tutti. Come età Vlahovic, è uno che sa fare reparto, lotta. Lautaro è un campione ma ha caratteristiche diverse".