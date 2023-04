Romano: “Inter avrà nuovo allenatore, è chiaro da tempo. Per il successore di Inzaghi…”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della panchina dell’Inter e in particolare del dopo Inzaghi

Alessandro Cosattini

Presente e futuro di Simone Inzaghi, ma non soltanto. In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della panchina dell’Inter: “Inzaghi? Penso che l’Inter andrà con Inzaghi fino al termine della stagione per poi cambiare in estate. Ma è chiaro da settimane, non si tratta di una scelta maturata ora. Le coppe stanno mantenendo Inzaghi in questa posizione, senza staremmo parlando di altro oggi.

Successore di Inzaghi? Non è ancora il momento delle scelte, ci sono tanti nomi, ma l’Inter al momento vuole proteggere l’allenatore per Champions e coppe. Poi, a meno di miracoli di Inzaghi, i nerazzurri cambieranno in estate appunto.

De Zerbi ha una clausola da 13 milioni valida solo in estate. La vedo molto difficile che un club italiano possa andare dal Brighton, pagarla e poi offrire uno stipendio importante all’allenatore. Tanti club italiani hanno perso tempo su De Zerbi a mio avviso e ora non sarà facile portarlo via dalla Premier League.

Conte penso che sia l’allenatore più sottovalutato in circolazione da tanti anni, vedi la gestione di Lukaku, di Hazard al Chelsea. Vedi il lavoro di Pioli al Milan, di Spalletti al Napoli, l’impatto dell’allenatore sui giocatori.

Complimenti a Thiago Motta per il lavoro che sta facendo, nonostante gli infortuni di Arnautovic. Barrow doveva andare al Galatasaray, Sansone era fuori progetto… Non ha fenomeni a disposizione, ma sta facendo un lavoro impressionante. Il Bologna vuole rinnovargli il contratto, bisogna sempre capire cosa accadrà con la panchina del PSG, dove ha grandi estimatori per il passato da giocatore. A oggi non c’è niente, ma vediamo”, le sue dichiarazioni.