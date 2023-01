GdS – Curiosità da Riyad: Inter nello stesso albergo del PSG. Con Messi…

Lautaro Martinez e Joaquin Correa potrebbero abbracciare a Riyad in queste ore il loro compagno di nazionale Leo Messi. Non è detto, ma una speranza per gli attaccante dell'Inter c'è. Perché anche il PSG è volato dove l'Inter affronterà il Milan in Supercoppa. Il motivo? L'amichevole in programma giovedì, ventiquattro ore dopo il derby, tra i parigini e la nuova squadra di Cristiano Ronaldo.