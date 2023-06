Il curioso aneddoto di Inzaghi su Guardiola: “Ero in viaggio di nozze a New York…”

Oggi cancelli di Appiano Gentile aperti ai giornalisti in vista di una settimana particolare che porterà alla finale di Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha raccontato un curioso aneddoto: "Guardiola l'ho incontrato da giocatore, ricordo i confronti e c'è un aneddoto curioso".

"In viaggio di nozze dopo il mio matrimonio a New York in un albergo alle 9 del mattino ho incontrato lui seduto al tavolo a far colazione", ha detto il tecnico nerazzurro.