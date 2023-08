Spazio anche ad un'intervista a Zenga: "A me gli arabi non davano gli stipendi", si legge sulla prima pagina del CorSport

"Da vera Juve". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 3 agosto 2023. "Giuntoli aspetta Lukaku e blocca Morata". Di spalla si parla di Lazio, Napoli e Roma. Spazio anche ad un'intervista a Zenga: "A me gli arabi non davano gli stipendi"