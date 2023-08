Non c'è spazio per il mercato dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 3 agosto: si parla invece di Lukaku

Non c'è spazio per il mercato dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 3 agosto. Si parla invece del ritiro di Gigi Buffon in particolare. "Finisce qua". Con un monito per la Juventus: "Raccogli l'eredità di Gigi".