D’Agostino: “Inter, vantaggio importante. Milan, serve un gol nel primo tempo”

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League: "L'Inter ha un vantaggio importante. L'obiettivo del Milan è quello di fare un gol nel primo tempo per riaprire la gara. Non dovesse essere così le cose si farebbero più complicate. Il Milan si giocherà il tutto per tutto e partirà forte, con l'attenzione che non ha avuto nei primi 20' dell'andata".