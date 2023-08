Le parole dell'ex calciatore su Lukaku-Roma: "Do una percentuale di riuscita bassa, alla fine credo non se ne farà niente"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Lukaku alla Roma: “Do una percentuale di riuscita bassa, alla fine credo non se ne farà niente. Onestamente avrei cercato di chiudere per Zapata già quindici giorni fa. L’anno scorso non ha fatto una grande stagione, ma se sta bene può essere devastante. Con dieci milioni si sarebbe dovuto puntare su una figura del genere”.