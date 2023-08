CorSera – Lukaku si offre a tutti. L’Inter spera di accogliere oggi Pavard. Correa…

A una settimana dalla fine del mercato, Romelu Lukaku non ha ancora trovato una squadra. L'Inter spinge per Pavard

A una settimana dalla fine del mercato, Romelu Lukaku non ha ancora trovato una squadra. Il belga, dopo il tradimento perpetrato ai danni dell'inter, è ai margini del Chelsea e si allena con l'U21 dei Blues. Come sottolinea il Corriere della Sera, l'avvocato Ledure che lo rappresenta "ha avvicinato la Juventus (ma senza il coinvolgimento di Vlahovic nell’operazione con il Chelsea, l’affare stenta a decollare), il Milan (che non ha alcuna intenzione di mettere nello spogliatoio un personaggio così ingombrante) e ora la Roma, causando un’onda anomala di entusiasmo nella capitale".