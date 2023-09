Daino: “Inter, centrocampo tra i top d’Europa. Sommer e la difesa…”

L'Inter al momento è molto forte in difesa, ha giocatori bravi nell'uno contro uno e nel gioco aereo è quasi imbattibile. Anche la Fiorentina che gioca con tanti traversoni non sono riusciti a colpire. Sommer in più è molto bravo con i piedi e dà sicurezza. Per me il lavoro più difficile l'ha fatto Pioli, ci sono più giocatori nuovi già inseriti nell'11 titolare. Il tecnico ha già fatto passare i suoi concetti a dei singoli che si stanno prestando completamente e sfornano prestazioni importanti. Per me la scoperta vera è Reijnders. L'Inter invece ha anche un centrocampo che è tra i migliori d'Europa".