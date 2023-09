Inter-Inzaghi, durante la sosta l’ufficialità del rinnovo: cifre e dettagli

Rinnovo in arrivo per Simone Inzaghi durante questa sosta per le nazionali: ecco cifre e dettagli del nuovo contratto con l'Inter

Rinnovo in arrivo per Simone Inzaghi durante questa sosta per le nazionali. Gli accordi sono già stati trovati, prima ancora dell’inizio della stagione, che vede la sua Inter prima in campionato a quota 9 punti con 0 gol subiti. Il Corriere dello Sport svela i dettagli del contratto che l’allenatore è pronto a firmare con i nerazzurri.

“È già tutto fatto. L’avvio scoppiettante di stagione, non c’entra nulla. Semplicemente, la sosta per le nazionali può essere l’occasione giusta per completare il passaggio mancante, ovvero ufficializzare il rinnovo di contratto di Inzaghi. Il traguardo è stato tagliato ad agosto, con il passaggio in sede di Tinti, il procuratore dell’allenatore nerazzurro, per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Come già emerso, il tecnico piacentino allunga di un anno il suo legame con l’Inter, che ora scadrà nel 2025. In parallelo, aumentano pure i suoi emolumenti, che arrivano a toccare i 5,5 milioni di euro come parte fissa, a cui vanno aggiunti ricchi bonus.