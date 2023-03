Daino: “Sorteggi Champions? L’Inter ha trovato una squadra forte, il Benfica…”

"Sono al 50% tifoso del Napoli e al 50% del Milan, anche se ho giocato più anni in rossonero. Ma fare un anno a Napoli come l'ho vissuto intensamente io vale tanti altri in una pizza diversa. Dunque per Milan-Napoli è una sfida speciale e, dico la verità, non sono contento di questo sorteggio. Ne ho parlato l'ultima volta in televisione, dicendo che avrei preferito una straniera per ogni italiana, perché le squadre di Serie A se la sarebbero giocata apertamente. Anche l'Inter non ha trovato una squadra facile, il Benfica è forte e ha vissuto un percorso favoloso in coppa".