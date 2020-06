Dalla Palma (CdS): “Sassuolo quasi in vacanza, l’Inter può approfittarne. Eriksen finalmente…”

Il giornalista Alberto Dalla Palma, sul Corriere dello Sport, traccia un bilancio del campionato, in vista degli impegni odierni di Inter e Lazio:

“Può essere il giorno della verità, dopo la mini fuga della Juve avviata a Bologna con Ronaldo e Dybala. La lotta scudetto riguarderà solo Sarri e la Lazio, oppure rientrerà anche l’Inter che ha appena recuperato tre punti alle sue rivali battendo la Samp nella partita che era rimasta in sospeso? Inzaghi, che è scivolato a -4, riprenderà la sua corsa a Bergamo contro una squadra, l’Atalanta, che non sembra cambiata rispetto a quella che aveva conquistato i quarti di Champions prima della lunga sosta forzata: la sfida è dura, soprattutto considerando le assenze di Leiva, Luiz Felipe, Lulic e Marusic, e ancora nessuno sa in che condizioni sia la squadra biancoceleste, che si era fermata per prima (il 29 febbraio, vittoria per 2-0 contro il Bologna)”.

CONTE – “Conte, invece, ha una partita più agevole, soprattutto se il Sassuolo di De Zerbi si presenterà a Milano con lo stesso spirito che ha mostrato proprio a Bergamo nel recupero: sembrava una squadra in vacanza, quasi infastidita dalla ripresa del torneo. Un atteggiamento incomprensibile, di cui potrebbe approfittare subito l’Inter, che abbiamo già visto due volte in campo: contro il Napoli in Coppa Italia e, appunto, contro gli emiliani. Eriksen finalmente protagonista, Lautaro e Lukaku pronti a sfidare nella lunga corsa Dybala e Ronaldo. Vincendo e restando a -6, i nerazzurri si proporrebbero di nuovo nella lotta scudetto, favoriti da un calendario davvero molto agevole: Parma, Brescia e Bologna nella prossime tre tappe, come se un velocista affermato affrontasse la discesa del Poggio prima della volata di Sanremo”.