CdS – Inter-Sassuolo, Borja Valero titolare? Conte ha un triplo nodo da sciogliere

“Turn-over subito, turn-over rimandato, oppure turn-over ridotto. E’ questo il nodo da sciogliere”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito ai possibili cambi di formazione di Conte in vista della sfida contro il Sassuolo. Cambi che potrebbero vedersi soprattutto a centrocampo, considerando anche l’assenza di Brozovic. Secondo il CorSport, Borja Valero potrebbe sostituire Gagliardini in cabina di regia, ma non è da escludere che ci possano essere variazioni anche sulle fasce. Moses e Biraghi, infatti, potrebbero far rifiatare Candreva e Young, con D’Ambrosio ormai pienamente a disposizione.