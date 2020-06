Sky – Inter-Kumbulla, ‘ostacolo’ Lautaro: ora c’è la Lazio in vantaggio. Si chiude dopo…

Marash Kumbulla continua ad essere uno dei calciatori più richiesti in Serie A. Sky Sport fa il punto sul futuro del difensore del Verona, obiettivo di mercato di Inter, Juventus e Lazio:

“Il Verona chiede più di 30 milioni, possibilmente senza contropartite tecniche. In questo momento l’Inter – per la vicenda Lautaro, che non si sbloccherà a breve – non può fare questo tipo d’investimento, così come la Juve. La Lazio è quella che ha argomenti migliori per convincere gli scaligeri. Il club di Setti vorrebbe chiudere, per questioni di bilancio, entro il 30 giugno ma probabilmente la cessione sarà definitiva dopo questa data“.