Dalmat: “Con l’Atalanta gara complicata, ma siamo l’Inter e non dobbiamo temere nessuno”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Atalanta-Inter . Le due squadre scenderanno in campo tra meno di un'ora. "Oggi partita molto complicata, è una gara particolare perché l'Atalanta è una squadra che gioca benissimo. Sarà una guerra, spero che l'Inter sarà pronta perché deve pensare anche alla partita di Champions contro il Salisburgo".

"Hanno davanti una squadra che gioca bene, che attacca e questo è un bene per noi perché attacchiamo bene verticalmente. Credo che sarà una bellissima partita con molti gol. Dobbiamo continuare con questo momento positivo, spero che Lautaro faccia gol così come Thuram. Stiamo bene, ma dobbiamo stare attenti perché può essere una partita che può nascondere sorprese. Siamo l'Inter e non dobbiamo avere paura di nessuno. Prima di una gara di Champions è complicato fare una buona prestazione, spero che oggi arriveranno i tre punti".