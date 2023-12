Dalmat: “Ieri gara noiosa. Secondo posto non va bene per l’Inter. L’unico che ha provato…”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato il pareggio dell'Inter contro la Real Sociedad. "Non ho visto una bella partita, noiosa. Penso che entrambe le squadre giocavano per il pareggio. Non va bene per l'Inter perché quando arrivi secondo negli ottavi puoi incontrare le favorite e giochi la seconda partita fuori casa. Questa non è una sicurezza perché abbiamo visto tante squadre arrivare seconde e andare lontano in Champions. Ho sentito che la priorità è la seconda stella, è vero".