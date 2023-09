Dalmat: “Inter, la stanchezza ha influito. Era una gara difficile, ma non possiamo…”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat commenta la prima sconfitta dell'Inter in campionato. "Partita che era difficile, i giocatori fisicamente erano stanchi. Il Sassuolo era una squadra pericolosa come avevo detto prima della gara e lo ha dimostrato contro la Juve. Peccato che le altre abbiano quasi tutti vinto. Non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto prima, avere un po' più di umiltà".

"Non si possono vincere tutte le partite, con la rosa che abbiamo questo tipo di sconfitta non deve arrivare. Ma siamo umani, hanno fatto un inizio di campionato buonissimo, è un momento normale dove puoi perdere una partita. Penso che la stanchezza abbia influito molto, ma non è una scusa. Non possiamo arrabbiarci con i giocatori per aver sbagliato una partita, sono sicuro che vinceremo la prossima".