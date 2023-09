Sacchi: “Inter-Sassuolo partita vera. I nerazzurri non devono preoccuparsi, ma solo…”

Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, l'Inter cade a San Siro contro il Sassuolo. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza la sconfitta della squadra di Inzaghi: "Inter-Sassuolo è stata una partita vera. Ieri sera gli emiliani hanno attaccato con grande determinazione. L’Inter era partita bene, i primi 5-6 minuti sono stati buoni, poi ha rallentato, ha calato il ritmo. E il Sassuolo, che come aveva dimostrato con il 4-2 sulla Juventus sta vivendo un gran periodo di forma, ne ha approfittato".

"Quella di Dionisi non è una squadra tattica ma ha strategia, gioca. A San Siro li ho visti attaccare in 5-6, nel finale hanno sbagliato anche un paio di gol. Quanto a Berardi, non lo scopriamo ora, a volte il suo avversario più grande è lui stesso, ma ha qualità enormi. Il valore dei giocatori del Sassuolo messi insieme probabilmente è più basso di quello dei due attaccanti della Juventus, Vlahovic e Chiesa, ma tutto ciò non importa, anzi è il bello del calcio".