"L'Udinese aveva bisogno di vincere, di fare punti, non hanno fatto molto bene, dopo l'Inter con maturità è stata tranquilla. Si vede che siamo alla fine del campionato perché c'è un po' di stanchezza. Speriamo di arrivare allo scudetto il più presto possibile. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma c'è stata una reazione da campioni. Hanno maturità ed esperienza per vincere questo tipo di partite, sono sicuro che l'anno scorso sarebbe finita in pareggio o sarebbe arrivata una sconfitta".