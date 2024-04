Dalmat: “Inter, vincere lo scudetto nel derby fantastico e straordinario”

"C'è pressione, certo, anche se abbiamo molti punti di vantaggio, ma sarebbe perfetto vincere stasera. Io aspetto questo scudetto, peccato non essere a Milano per festeggiare, ma sarò davanti la tv. Sarei felicissimo vedere l'Inter vincere questa sera. I giocatori del Milan faranno di tutto per vincere o pareggiare, è normale. Vedere i giocatori dell'Inter festeggiare davanti ai loro tifosi, sarebbe una umiliazione. L'Inter merita lo scudetto, sarebbe perfetto vincerlo stasera. La giornata sarà lunga, sono impaziente come lo sono i tifosi nerazzurri".