Dalmat: “Inter, vinci il derby e diventa padrona del campionato. Le rivali…”

Nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it , l'ex nerazzurro Stephane Dalmat ha ovviamente parlato anche di Inter-Milan in programma tra pochi giorni. Queste le sue considerazioni: "Hanno fatto un percorso perfetto finora. Il derby arriva presto, per cui non è decisivo. L'Inter deve vincere per fare capire chi è il padrone del campionato. Mi aspetto e spero che possa essere Thuram a fare la differenza".

"L'Inter ha la rosa per vincerlo, ma non sarà facile. Devono avere continuità, non come l'anno scorso. Milan, Lazio, Napoli e Roma lotteranno vendendo cara la pelle. Bisogna fare il possibile per restare in vetta o quantomeno in lotta fino alla fine, non come l'anno scorso".