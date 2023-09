Dalmat: “Lukaku traditore, ma Inter ora più forte. Incuriosito da questo nerazzurro”

Stephane Dalmat, centrocampista dell'Inter dal 2001 al 2003, ha parlato in vista del derby e non soltanto

Stephane Dalmat , centrocampista dell'Inter dal 2001 al 2003, ha parlato oggi a TMW. Ecco le dichiarazioni del grande tifoso nerazzurro verso il derby : "Giocare un derby dopo la sosta è un po' particolare e per un allenatore è sempre un po' più complicato. Tutti sono andati in nazionale, ma è una gara speciale e tutti saranno concentrati".

"Nessuna delle due. Entrambe hanno fatto un buon mercato e hanno iniziato bene in campionato, ma non si può fare un pronostico. Certo, io vorrei una vittoria dell'Inter, ma so che sarà difficile come tutte le sfide contro il Milan. Mi aspetto una bella partita".