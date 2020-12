Damascelli: “Cose strane. Inter-Napoli? Massa arbitro non degno. Certe designazioni paiono…”

Usando un eufemismo, si potrebbe dire che Tony Damascelli, giornalista de Il Giornale, non ha affatto apprezzato l’arbitraggio di Massa durante Inter-Napoli. Sulle pagine del quotidiano, infatti, lo stesso Damascelli scrive:

“Succedono cose strane e imprevedibili. Pareggia il Milan a Genova e l’Inter gli mette il fiato addosso con un rigore di Lukaku sul Napoli ridotto in dieci, nell’occasione, per un presunto insulto di Insigne allo scombinato Massa, arbitro non degno di una partita seria ma è inutile infierire su certe designazioni che sembrano alla memoria che per i meriti effettivi“.

(Fonte: il Giornale)