Il procuratore dell'ex difensore dell'Inter è tornato sulla decisione di approdare alla corte di Palladino in estate

Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato della scelta dell'ex difensore dell'Inter di approdare al Monza: "Lui è uno di quei calciatori che ha rifiutato di andare in Arabia Saudita, non ci è voluto andare. Aveva un'offerta da un club abbastanza importante ma ha rifiutato perchè voleva rimanere in Italia. Ha trovato la sua dimensione, ha scelto lui di andare a Monza, c'erano altri 3 club italiani che lo volevano.