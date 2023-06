Con un post su Instagram, Danilo D'Ambrosio ha espresso la sua amarezza dopo la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions contro il Manchester City, ma anche l'orgoglio per il percorso fatto dalla squadra di Simone Inzaghi:

"Non abbiamo vinto... ma sono certo che ti abbiamo resa orgogliosa, Inter! Ringrazio questa magnifica squadra composta da giovani che si sono dimostrati sempre disponibili ad ascoltare e meno giovani che non hanno mai avuto la necessità di primeggiare. Il tutto per un obiettivo comune: VINCERE!!!".