Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato del futuro di Icardi e Lautaro. Questo il commento del procuratore: “Icardi non sta giocando, Cavani è tornato titolare. Non vorrei sia una mossa per far calare il prezzo all’Inter. Sarà comunque il centravanti del Psg anche il prossimo anno. Lautaro credo debba rimanere all’Inter se vuole vincere. Può fare una bella coppia con Lukaku“.

(TMW Radio)