Damiani: “Scudetto, Inter la squadra più attrezzata. Su Thuram e Lukaku…”

Intervistato da L'Interista, Oscar Damiani ha parlato della lotta scudetto e non solo. L'intermediario di mercato ha commentato anche la scelta dell'Inter di puntare su Thuram. "L'Inter è la squadra più attrezzata secondo me. Definirla favorita è difficile, perché subentrano molte dinamiche nel corso di un campionato, ma ha qualcosa in più delle altre squadre ce l'ha".

"Impatto di Thuram? Posso dire che me lo aspettavo, sì. Per due motivi. Prima di tutto per un motivo fisico: il giocatore ha forza atletica e corsa che per il campionato italiano sono fondamentali, oltre alle qualità tecniche. Per un fatto caratteriale: è un bravo ragazzo, serio che conosce anche la lingua. Non vedevo possibili problemi di inserimento. Forse qualche gol in più lo deve fare, però è un giocatore che si fa sempre sentire con la sua fisicità e tecnica: ha un peso nelle partite che gioca".