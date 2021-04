D’Amico: “Inter, Conte vuole continuare per giocarsi una Champions importante”

Le parole del noto procuratore: "SuperLega? Non è ancora finita. Nasce non da una fantasia, ma da motivazioni importanti a livello economico"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Andrea D'Amico, noto procuratore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte all'Inter: "Penso che questo sia lo scudetto di Antonio e che lui voglia continuare per giocarsi una Champions importante, sperando che Suning trovi l'equilibrio economico o un compratore. E' un momento difficile per tutto il calcio: sento da persone con cui parlo al telefono che la SuperLega non è ancora finita. Nasce non da una fantasia, ma da motivazioni importanti a livello economico: tutte le squadre che vi hanno aderito non l'hanno fatto per fare un giro in bicicletta, poi si è mosso il potere politico. Ma è ora di riconsiderare un nuovo modello di business sportivo".