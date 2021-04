Inter, svolta chiave per il futuro: “Conte e Marotta hanno ammesso che…”

Sarebbe chiara l'intenzione di Antonio Conte e Beppe Marotta per quanto riguarda il proprio futuro all'Inter

Manca sempre meno al tanto atteso arrivo in Italia di Steven Zhang, avvenimento che permetterà all'Inter di avere chiaro cosa ne sarà del proprio futuro. In ballo c'è anche l'avvenire dell'intera area tecnica, che è tutta in scadenza a giugno 2022. Ma le idee, racconta Il Giorno, sembrano molto chiare: "Conte ha chiesto chiarezza per restare, ammettendo però che l'idea di una terza stagione sulla panchina nerazzurra sarebbe gradita, con le dovute certezze. Lo stesso vale per Marotta, amministratore delegato da dicembre 2018 e il cui contratto è in scadenza a giugno del prossimo anno, come quello del tecnico, del d.s. Ausilio e del vice d.s. Baccin".