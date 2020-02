D’Amico: “Messi? L’Inter ha la possibilità di prenderlo. Difficile essere come Conte”

Intervenuto durante la trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio, l’ex calciatore e oggi opinionista Vincenzo D’Amico ha parlato dell’Inter tra derby e mercato con il sogno Messi.

Sulla stracittadina con allenatori molto diversi: “Mi piace Pioli, ma Conte è quello che ottiene più risultati. È difficile essere uno come Antonio“.

L’ipotesi Messi è davvero impossibile da concretizzare? La risposta di D’Amico: “Sarebbe affascinante vederlo in Italia. L’Inter avrebbe la possibilità di prenderlo, se arrivasse sarebbe un problema per le altre. Voto Messi, mi piacerebbe vederlo in Serie A“.