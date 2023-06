Darmian: “Bloccare il Manchester City? Difficile, ecco cosa dovremo fare”

Il difensore dell'Inter ha parlato dell'imminente finale di Champions League, in programma sabato a Istanbul

"Siamo orgogliosi del percorso fatto, adesso ci dobbiamo godere questi giorni di avvicinamento ad una partita così importante e sicuramente ci prepareremo nel migliore dei modi. Come si blocca il City? È difficile, dovremo fare una partita attenta a livello di squadra, nn solo noi difensori per cercare di fermare il loro attacco che è composto da giocatori di altissima qualità, sappiamo che non sarà semplice".