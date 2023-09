Darmian al fantacalcio? Cosa cambia e cosa fare dopo l’arrivo di Pavard

“Darmian da svincolare? No. È un jolly importantissimo per Simone Inzaghi, prima giocava esterno a destra, dopo l'addio di Skriniar era diventato il braccetto titolare. Adesso parte come vice-Pavard, ma è molto affidabile e può trovare spazio anche a sinistra in caso di turnover di Bastoni (è sicuramente più pronto del giovane Bisseck). Da mettere a volte anche se non dovesse partire titolare: può comunque subentrare, avrà il suo spazio specialmente in campionato. Per chi deve fare l'asta si può prendere a pochissimo dopo aver preso Pavard”, si legge.