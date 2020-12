Inter, Darmian: “Frase in milanese? Ti te dominet Milàn! San Siro nel cuore, Milano è…”

Ospite di ‘Inter Life – Christmas Edition 2020’, Matteo Darmian ha raccontato la sua Milano, tra cuore e sentimento. Il laterale dell‘Inter, fra i più positivi di questo inizio di stagione della squadra di Antonio Conte, ha dichiarato:

“La prima frase in milanese che mi viene in mente? Ti te dominet Milàn! Milano è casa mia, dove sono nato e cresciuto. Per me tornare a casa è qualcosa di bello e speciale. San Siro è fra i miei luoghi del cuore, poi ci sono il Castello Sforzesco e il Duomo“.

(Fonte: You Tube Inter)