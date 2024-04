Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni e di tutti quelli che hanno fatto parte di questo cammino incredibile, ognuno con le proprie qualità. È un momento bellissimo. Polivalenza? È una mia caratteristica, cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra e del mister, cerco di allenarmi nel miglior modo possibile. Come superare i momenti difficili? Sono sempre stato molto equilibrato, lo sono come persona, ho sempre creduto in me stesso. Poi è normale che nell'arco di una carriera ci siano momenti positivi e momenti negativi, ma fa parte del nostro mondo. Sono sempre rimasto me stesso, con i miei cari vicini, mi hanno sempre dato la forza di andare al campo. Penso che il lavoro paga sempre.

Conte e Inzaghi sono due allenatori importantissimi per la mia carriera. Conte lo avevo già conosciuto in Nazionale, il fatto di arrivare all'Inter e integrarmi è stato tutto più facile. Nella prima stagione ho subito vinto lo scudetto, è stato qualcosa di incredibile. Inzaghi è come lo si vede: molto pacato, ti dà tranquillità nei momenti giusti, con le sue idee ha fatto crescere questa squadra, non solo me. C'è sempre spazio per migliorarsi, anche se sono vecchietto! Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra. Ritrovare Conte da avversario? Quelle non sono decisioni che spettano a me. Cercheremo di migliorare ancora per continuare a vivere queste emozioni, non sono mai abbastanza, è sempre bello viverle! Chi è la scarica di questa squadra? Un po' tutti, il segreto è il gruppo, si è instaurato qualcosa di speciale quest'anno, sin dal primo momento. Quando scendevamo in campo si vedeva che ci diveertivamo e che stiamo bene insieme, questo ha reso tutto più facile".