D’Aversa: “Kulusevski? Conte mi ha chiesto altri anche calciatori. Scudetto? Juve più forte, ma lui…”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi trattati il mercato con il gioiello Dejan Kulusevski, nel mirino dell’Inter e poi acquistato dalla Juve in vista della prossima stagione, e la prima parte di campionato della sua squadra: “Ci sono state diverse gare nelle quali ci siamo espressi bene, ma non in tutte siamo stati premiati dal risultato. Ricordo con piacere le vittorie contro la Roma e il Napoli, ma anche contro l’Inter a San Siro abbiamo disputato una grande prova e pareggiato con merito. Mi resta il rammarico delle sfide alla Juve: negli ultimi due anni l’abbiamo sempre fatta soffrire, ma abbiamo pareggiato una sola volta“.

Il tecnico dei ducali parla di Antonio Conte, suo amico di lunga data: “Se mi ha chiesto Kulusevski? Ne abbiamo parlato, ma mi ha chiesto anche informazioni su altri miei calciatori. I nomi? Neppure sotto tortura (ride, ndr). Il nostro rapporto? È nato a Siena quando io giocavo e lui era il vice di De Canio. Mia moglie Claudia è amica di sua moglie Elisabetta: abbiamo condiviso vacanze e periodi estivi“.

D’Aversa esprime il suo giudizio sulla lotta scudetto e le reali possibilità dell’Inter: “Per come è lui (Conte, ndr) può “rischiare” di vincerlo. Non voglio alzargli l’asticella, sia chiaro (sorride, ndr). Io però lo conosco e so che con il suo lavoro porta la squadra a dare qualcosa in più rispetto a quello che potrebbe. La Juventus ha qualcosa di più come organico e anche la Lazio non può essere dimenticata, ma Antonio è bravo. Lo dice la sua carriera“.