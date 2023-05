Davide Lippi: “Scudetto Napoli? Spalletti starà pensando già al prossimo obiettivo”

Davide Lippi , uno dei più importanti agenti in Italia, ha commentato così la vittoria dello scudetto da parte del Napoli ai microfoni di TMW: "Sono tanto felice per questa stagione dove siamo stati tutti un po' napoletani. La gioia che provo in questo momento si unisce a quella di tutta una città, di tutta una regione. Cosa dire? Napoli di nuovo campione, dopo 33 anni, dopo Maradona..."

"Si merita il meglio. Anche se lui è uno che non festeggia e gode molto perché starà pensando già al prossimo obiettivo, sono tanto felice per lui. Sono contentissimo per Giuntoli, per la proprietà. Hanno fatto una lunga cavalcata, ripartendo dalla Serie C fino a coronare il successo con uno scudetto meritatissimo. Ancora complimenti a tutti e tanta tanta felicità per tutti".