Dazn si prepara ad alzare il prezzo, il Sole 24 Ore: “Indicazione nero su bianco per…”

Le ultime sui prezzi che proporrà Dazn dalla prossima stagione

Dazn ridiscute l'asse con Tim e si prepara ad alzare il prezzo per la doppia utenza. Lo scrive Il Sole 24 ore sottolineando come questa strada sia ormai tracciata da tempo: "Dalla prossima stagione, la situazione attuale - con le due utenze collegate a un medesimo abbonamento e in grado di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto trovandosi anche a distanza anche di chilometri- verrà meno. O meglio: ci sarà un repricing. E con ogni probabilità, come accade già ad esempio per Netflix, la possibilità sarà data, ma solo a fronte di un prezzo più alto per chi sceglierà questa opzione. Tutto allo stesso prezzo di 29,99 al mese, come accade ora, non ci sarà più. In Dazn la scelta è stata fatta e sarebbe già stata comunicata, fra gli altri anche al partner Tim. Nero su bianco sarebbe stata data indicazione che in estate, prima dell'avvio del prossimo campionato di Serie A, ci sarà una rimodulazione dei prezzi a seconda del numero di device registrati, o anche degli stream visibili contemporaneamente o anche della qualità delle immagini".