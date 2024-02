Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Gigi De Agostini, doppio ex di Inter e Juventus, ha parlato del big match di domenica sera: “In queste gare tutto può succedere. La Juve possibilmente deve vincere, ma sicuramente evitare di perdere. Sono sicuro in una grande prestazione dei bianconeri. Se dovessi fare un'analisi delle due squadre, direi che in difesa in attacco sono alla pari, l'Inter è più forte a centrocampo. Quando però si giocano questi tipi di partire, però, ogni discorso tecnico viene cancellato. Si può definire un match scudetto. La squadra nerazzurra è più completa, basterebbe vedere i ricambi a disposizione del suo tecnico, quindi è favorita per la conquista del titolo. I bianconeri però stanno facendo un buon campionato e peraltro ha meno gare da giocare rispetto ai rivali”.