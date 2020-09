De Boer: “Io c.t. dell’Olanda? Sarebbe un grande onore, ma non mi hanno ancora contattato”

“Sarebbe un onore“. Frank de Boer è uno dei nomi che in questi giorni circolano come probabile sostituto di Ronald Koeman alla guida dell’Olanda. L’ex tecnico nerazzurro però afferma di non essere stato ancora contattato dalla Federazione. “Sono molto onorato di essere tra i nomi menzionati. Non sono stato ancora contattato, ma sono felice di essere stato menzionato insieme ad allenatori come Frank Rijkaard e Peter Bosz. Un lavoro da sogno per me? In ogni caso, considererei un grande onore essere l’allenatore della nazionale di questo Paese. Dopo il premier, è forse il lavoro più importante in Olanda e di cui tutti parlano“.

(nu.nl)