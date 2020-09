Sneijder: “Sceglierei de Boer come c.t. dell’Olanda, respira calcio. Peccato che all’estero…”

Wesley Sneijder preferirebbe vedere Frank de Boer nuovo c.t. della nazionale olandese. L’ex centrocampista nerazzurro afferma che de Boer sarebbe in grado di proseguire il lavoro iniziato da Ronald Koeman. “Sceglierei qualcuno che è giovane, che ha voglia e ha un nome nel mondo del calcio. De Boer respira il calcio. Per l’Olanda è la migliore opzione con questa squadra. Ovviamente è un peccato che le sue scelte all’estero non siano andate bene. Ma in Olanda ha fatto bene“, dice Sneijder che scarta l’ipotesi Van Gaal. “Sarebbe meglio non commettere errori: penso anche che Van Gaal sia un ottimo allenatore, ma al momento non per questa squadra. Semplicemente non è la persona giusta. Se fosse stato all’inizio di un ciclo, avrei potuto dire qualcosa di diverso, ma Van Gaal è Van Gaal e vuole sempre controllare tutto. E quello che ora è stato costruito sotto Koeman e Lodeweges, non si dovrebbe demolire“.

(voetbalprimeur)